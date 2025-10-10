صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے :چار ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری

  • لاہور
مریدکے(نمائندہ دنیا)مریدکے میں ترقی و خوشحالی کا نیا دور شروع۔ چار ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری ،وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قیادت۔۔۔

 چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی موسمیات و ایم این اے رانا احمد عتیق انور کی سربراہی، کوارڈینیٹر این اے 113رانا حسیب عامر ٹکٹ ہولڈر چوہدری ارشد ورک اور انعام اللہ ورک کی زیر نگرانی ترقیاتی منصوبے برق رفتاری سے جاری ہیں۔ اس موقع پر ایم این اے رانا احمد عتیق کا کہنا تھا بہت جلد سارے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور تحصیل مریدکے ایک ترقی یافتہ شہر نظر آئے گا۔

