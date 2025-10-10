بریسٹ کینسر میں اضافہ، بروقت تشخیص سے علاج ممکن، عائشہ افضل
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)ممتاز معالج عائشہ افضل نے کہا ہے کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوچکا ہے، ملک میں ہر 9 میں سے ایک خاتون اس موذی مرض کا شکار ہے۔۔۔
سالانہ 45 ہزار خواتین چھاتی کے سرطان کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، بروقت تشخیص کے ذریعے 99 فیصد جانیں بچائی جاسکتی ہیں،میڈیا سے گفتگو کے دوران ڈاکٹر عائشہ افضل کا کہنا تھا کہ ہر خاتون کوتین ماہ میں ایک بار اپنامعائنہ کرانا چاہیے جبکہ 45 برس سے زائد عمر کی خواتین کیلئے سال میں ایک بار میمو گرافی ضروری ہے۔