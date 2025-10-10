چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز
لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا۔
جس کا مقصد نوجوان آئی ٹی گریجوایٹس کو انڈسٹری سے ہم آہنگ عملی تجربہ فراہم کرنا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ ارفع سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لاہور میں منعقدہ تقریب میں پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف نے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب میں پی آئی ٹی بی ڈائریکٹر جنرل ای گورننس ساجد لطیف، ڈائریکٹر سکلز ڈویلپمنٹ احمد اسلام، انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے نمائندگان بھی شریک تھے۔