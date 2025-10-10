صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

  • لاہور
چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا۔

 جس کا مقصد نوجوان آئی ٹی گریجوایٹس کو انڈسٹری سے ہم آہنگ عملی تجربہ فراہم کرنا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ ارفع سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لاہور میں منعقدہ تقریب میں پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف نے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب میں پی آئی ٹی بی ڈائریکٹر جنرل ای گورننس ساجد لطیف، ڈائریکٹر سکلز ڈویلپمنٹ احمد اسلام، انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے نمائندگان بھی شریک تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ