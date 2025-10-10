صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کے میٹر ریورس اور ٹیمپرکرنے والا گینگ گرفتار

  • لاہور
بجلی کے میٹر ریورس اور ٹیمپرکرنے والا گینگ گرفتار

صحافی کالونی کی حدود میں دکان اور گھر سے بجلی چوری پکڑی گئی

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) بجلی کے میٹر جدید طریقے سے ریورس اور ٹیمپرکرنے والا گینگ اوکاڑہ سے پکڑا گیا لیسکو ٹیم نے بصیرپور سب ڈویژن میں میٹر ٹیمپرنگ گینگ رنگے ہاتھوں پکڑا ،ملزمان جدید ڈیجیٹل آلات اور پروگرامنگ سے ریورس ریڈنگ کرتے تھے ،مقامی پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں لیپ ٹاپ اور خصوصی ٹیمپرنگ آلات برآمد گرفتار ملزمان کے موبائل و لیپ ٹاپ کی فرانزک جانچ سے نیٹ ورک کے شواہد ملے ،ملزمان نے مختلف شہروں میں میٹر ٹیمپرنگ کے جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا، چیف ایگزیکٹولیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں اور سہولت کاروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔بجلی چوری و معاونت معاف نہیں کی جائے گی،لیسکو ٹیموں کی کارکردگی کو خراجِ تحسین، سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ادھر لیسکو کی صحافی کالونی سب ڈویژن کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، ایس ڈی او صحافی کالونی صغیر احمد نے ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کارروائی کی، کاروائی کے دوران دکان اور گھر سے بجلی چوری پکڑی گئی، کھیرے گاؤں میں اسلم مارٹ میں بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری کی جارہی تھی، قریبی گھروں میں بھی ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جارہی تھی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ