بصارت کے عالمی دن پرکنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بصارت کے عالمی دن کی مناسبت سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

تقریب میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات رانا عبدالمنان ،سپیشل سیکرٹری صحت و آبادی عون عباس، پروفیسر ڈاکٹرمحمد معین، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے شرکت کی-خواجہ عمران نذیر و دیگر مہمانوں نے تقریب میں کیٹریکٹ سپورٹ پروگرام کا افتتاح بھی کیا-صوبائی وزیر نے کہا کہ بصارت کی صلاحیت کسی نعمت سے کم نہیں، اس کی قدر کریں۔

