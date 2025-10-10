بصارت کے عالمی دن پرکنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بصارت کے عالمی دن کی مناسبت سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
تقریب میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات رانا عبدالمنان ،سپیشل سیکرٹری صحت و آبادی عون عباس، پروفیسر ڈاکٹرمحمد معین، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے شرکت کی-خواجہ عمران نذیر و دیگر مہمانوں نے تقریب میں کیٹریکٹ سپورٹ پروگرام کا افتتاح بھی کیا-صوبائی وزیر نے کہا کہ بصارت کی صلاحیت کسی نعمت سے کم نہیں، اس کی قدر کریں۔