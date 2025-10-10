صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کانام نہاد امن منصوبہ مستردکرتے :مقررین

  • لاہور
ٹرمپ کانام نہاد امن منصوبہ مستردکرتے :مقررین

ملی یکجہتی کونسل کی غزہ آل پارٹیز کانفرنس سے ابوالخیر محمد زبیر ودیگر کاخطاب

لاہور (سیاسی نمائندہ) ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے غاصبانہ اور نام نہاد امن معاہدے کیخلاف ، گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے غزہ آل پارٹیر کانفرنس صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوئی ۔ غزہ آل پارٹیر کانفرنس سے لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ،محمد جاوید قصوری امیر جماعت اسلامی پنجاب، میاں غلام شبیر قادری سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل ،مولانا محمد افضل،حافظ عبد الغفار روپڑی،علامہ ابتسام الہٰی ظہیر،قاری محمد یعقوب شیخ،نعیم بادشاہ،مولانا محمد اسلم، اکبر آصف قادری،مولانا عزیز الرحمن ثانی،مولانا مختار احمد سواتی،پیر میاں جلیل احمد شرقپوری،سید ہارون گیلانی،علی رضا نقوی،مولانا عبدالرحمان، علامہ سید آغا جواد نقوی،علامہ عبدالغفور راشد و دیگر نے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر محمد فاروق چوہان، نوید زبیری، مفتی عمر، عمران الحق و دیگر بھی موجود تھے ۔ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر نے کہا کہ ٹرمپ کے امن کے نام نہاد منصوبے کو مسترد کرتے ہیں ۔ لیا قت بلوچ نے کہا کہ حماس اور فلسطینی آج کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے ، محمد جاوید قصوری نے کہا کہ دو ریاستی حل درحقیقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

13اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز‘ 6لاکھ بچے ہدف

رائس ملز ایسوسی ایشن بوریوالا کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

سیلابی زمینوں کو کار آمد بنانے کیلئے حکمت عملی شروع ، ثاقب خورشید

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

ستلج میں سیلابی پانی کی آمد متوقع، ہم تیار ہیں، ڈی سی لودھراں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ