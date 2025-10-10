ٹرمپ کانام نہاد امن منصوبہ مستردکرتے :مقررین
ملی یکجہتی کونسل کی غزہ آل پارٹیز کانفرنس سے ابوالخیر محمد زبیر ودیگر کاخطاب
لاہور (سیاسی نمائندہ) ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے غاصبانہ اور نام نہاد امن معاہدے کیخلاف ، گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے غزہ آل پارٹیر کانفرنس صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوئی ۔ غزہ آل پارٹیر کانفرنس سے لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ،محمد جاوید قصوری امیر جماعت اسلامی پنجاب، میاں غلام شبیر قادری سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل ،مولانا محمد افضل،حافظ عبد الغفار روپڑی،علامہ ابتسام الہٰی ظہیر،قاری محمد یعقوب شیخ،نعیم بادشاہ،مولانا محمد اسلم، اکبر آصف قادری،مولانا عزیز الرحمن ثانی،مولانا مختار احمد سواتی،پیر میاں جلیل احمد شرقپوری،سید ہارون گیلانی،علی رضا نقوی،مولانا عبدالرحمان، علامہ سید آغا جواد نقوی،علامہ عبدالغفور راشد و دیگر نے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر محمد فاروق چوہان، نوید زبیری، مفتی عمر، عمران الحق و دیگر بھی موجود تھے ۔ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر نے کہا کہ ٹرمپ کے امن کے نام نہاد منصوبے کو مسترد کرتے ہیں ۔ لیا قت بلوچ نے کہا کہ حماس اور فلسطینی آج کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے ، محمد جاوید قصوری نے کہا کہ دو ریاستی حل درحقیقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہوگا۔