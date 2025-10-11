بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی وقت کی ضرورت :فاروق افضل
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹرسے ) چھاتی کے کینسر سے متعلق وسیع پیمانے پر آگاہی مہم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ پاکستانی خواتین احتیاطی تدابیر پر عملدرآمد یقینی بنائیں اور اپنا طرز زندگی تبدیل کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج، پروفیسر فاروق افضل نے لاہور جنرل ہسپتال میں چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی واک کے موقع پر شرکا و میڈیا سے گفتگو میں کیا ۔ یہ واک گائنی یونٹ ٹو اور جنرل سرجری ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔