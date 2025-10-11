صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر پارٹ ون کے نتائج کااعلان 15اکتوبر کوہوگا

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے نتائج کا اعلان 15 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی دن نتائج کا اعلان کریں گے ۔پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز نے تاریخ کا حتمی فیصلہ کرلیا۔لاہور سے دو لاکھ سے زائد طلباء نے انٹر امتحان میں شرکت کی تھی۔

