صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

  • لاہور
پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

29کروڑ لاگت آئے گی، ہائر ایجوکیشن اور محکمہ توانائی میں معاہدہ طے

لاہور (این این آئی) پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے بھر کے 355کالجز کو سولر توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ 29کروڑ روپے کی لاگت سے 3سال میں مکمل ہونے والے اس منصوبے پر محکمہ توانائی عملدرآمد کرے گا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 47کالجز، دوسرے مرحلے میں 155اور تیسرے مرحلے میں باقی تمام کالجز کو سولر نظام سے منسلک کیا جائے گا۔محکمہ ہائر ایجوکیشن اور محکمہ توانائی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے ، جس کے تحت کالجز کو بجلی کے بلوں کی مد میں ملنے والے فنڈز سولر سسٹم کی تنصیب کے اخراجات کے طور پر محکمہ انرجی کو منتقل کیے جائیں گے ۔دن کے اوقات میں کالجز اپنی ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کریں گے جبکہ اضافی بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کی جائے گی۔ایم او یو کی تقریب محکمہ ہائر ایجوکیشن میں منعقد ہوئی، جس میں وزیرتعلیم راناسکندرحیات،سیکرٹری ایچ ای ڈی غلام فرید،ڈی پی کالجز ڈاکٹر انصر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھیالی بائی پاس فلائی اوور15سال بعد بھی لائٹوں سے محروم،سفر مشکل،شہری پریشان

فیروز والا روڈ پر یا اللہ مدد کانفرنس، علمائے کرام کے خطابات

ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

نوشہرہ ورکاں : انسدادِ پولیو مہم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

جماعت اسلامی وزیرآباد نے کسان مارچ کا اعلان کر دیا

سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن