وارداتیں ،شہری ہزاروں روپے ،2موٹرسائیکلوں سے محروم
سلیم سے رقم کیساتھ فون بھی چھین لیا، سجاد اور عمیر کی موٹرسائیکلیں لے گئے
قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی وچوری کی مختلف وارداتوں میں ڈاکو اور چور وں نے شہریوں کو ہراروں روپے نقدی اور دو موٹرسائیکلوں سے محروم کردیا۔ پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ لوہاراں والا باغ کے قریب سے ڈاکوؤں نے گرین ٹاؤن لاہور کے رہائشی محمد سلیم سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون وغیرہ چھین لیا۔ گوہڑ ہٹھاڑ سے نامعلوم چور سجاد علی کی موٹرسائیکل جبکہ ملخان ٹاؤن پتوکی سے عمیر عالمگیر کی موٹرسائیکل لے گئے ۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔