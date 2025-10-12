صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور،3 منشیات فروش 3کلو چرس ،20لٹر شراب سمیت گرفتار

  • لاہور
قصور،3 منشیات فروش 3کلو چرس ،20لٹر شراب سمیت گرفتار

قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ بی ڈویژن نے منشیات فروشوں کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران مختلف مقامات سے 3 منشیات فروشوں کو چرس اور شراب سمیت گرفتار کرلیا۔

خفیہ اطلاع ملنے پر ریلوے کوارٹرز گراؤنڈ جماعت پورہ قصور سے سہاری روڈ کے رہائشی منشیات فروش مظہر علی کو ڈیڑھ کلو چرس، قبرستان عیسائیاں والا ٹبی کمبواں قصور سے آدھن والی کھوئی کے رہائشی منشیات فروش ارشدکو بھی ڈیڑھ کلو چرس سمیت جبکہ سلامت پورہ سے بستی چراغ شاہ کے رہائشی منشیات فروش عرفان کو 20لٹر دیسی شراب سمیت گرفتار کرکے مقدمات درج کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملاوٹ کرنیوالوں کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن ، غیر معیاری دودھ تلف ، مقدمات درج

سیف سٹی پراجیکٹ فعال، جدید ٹیکنالوجی کا نیا دور شروع

اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او میانوالی کا رات گئے فوڈ کنٹرولر پکٹ پوائنٹس کوٹ بیلیاں کا اچانک وزٹ

سوشل اینڈ کلچرل چینج تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے عنوان سے سیمینار

اہلحدیث کا اجلاس، دعوتِ حق مشن آگے بڑھانے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر