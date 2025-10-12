قصور،3 منشیات فروش 3کلو چرس ،20لٹر شراب سمیت گرفتار
قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ بی ڈویژن نے منشیات فروشوں کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران مختلف مقامات سے 3 منشیات فروشوں کو چرس اور شراب سمیت گرفتار کرلیا۔
خفیہ اطلاع ملنے پر ریلوے کوارٹرز گراؤنڈ جماعت پورہ قصور سے سہاری روڈ کے رہائشی منشیات فروش مظہر علی کو ڈیڑھ کلو چرس، قبرستان عیسائیاں والا ٹبی کمبواں قصور سے آدھن والی کھوئی کے رہائشی منشیات فروش ارشدکو بھی ڈیڑھ کلو چرس سمیت جبکہ سلامت پورہ سے بستی چراغ شاہ کے رہائشی منشیات فروش عرفان کو 20لٹر دیسی شراب سمیت گرفتار کرکے مقدمات درج کرلئے ۔