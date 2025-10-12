الہ آباد:موٹر سائیکلوں میں تصادم، 50سالہ شخص جاں بحق
خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے ، حادثہ چونیاں روڈ پر پیش آیا
الہ آباد (نمائندہ دنیا)الہ آباد میں چونیاں روڈ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں 50سالہ شخص جاں بحق ، خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ تیز رفتاری کے باعث پیش آنیوالے حادثے میں کوٹ رادھاکشن کا رہائشی اسلم ولد اسماعیل موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ جمشیر خورد کا رہائشی25سالہ امین ولد عارف اور50سالہ ایک خاتون شدید زخمی ہوئی۔ لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل جبکہ دونوں زخمیوں کو لاہور کے ہسپتال ریفر کردیا گیا۔جہاں ان کا علاج جاری ہے۔