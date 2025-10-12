ہائیکورٹ کا فیصلہ،شیخوپورہ کی انجمن تاجران فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل کا آج سے سبزی منڈی میں کاروبارکا اعلان
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے فیصلہ کے بعدشیخوپورہ کی انجمن تاجران فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل لاہورروڈ نے آج سے سبزی منڈی میں کاروبارکا اعلان کردیا ہے ۔
انتظامیہ کی طرف سے سبزی منڈی لاہورروڈ کے تاجروں کو نئی سبزی منڈی میں شفٹ کرکے اس منڈی کومکمل طور پر بند کروادیاگیاتھا جس پرتاجروں نے صدرفروٹ اینڈویجی ٹیبل الحاج طارق چودھری اور سرپرست اعلیٰ حاجی یوسف منج و دیگرکی مشاورت سے افتخار حسین جالندھری ،حاجی عبدالغفار اوردین محمد کی طرف سے رٹ پٹیشن دائر کی جس پر جسٹس مزمل اخترشبیرنے فیصلہ سناتے ہوئے مذکورہ سبز ی منڈی میں کاروبارکی اجازت دیدی تھی۔