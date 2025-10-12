رانا سکندر، رانا حیات خاں ودیگر کی ڈی پی ایس پتوکی کی افتتاحی تقریب میں شرکت
پتوکی(تحصیل رپورٹر )پتوکی سے قومی اسمبلی کے رکن رانا محمد حیات خاں ،صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خاں ،بیرسٹر رانا خضر حیات خاں، رکن صوبائی اسمبلی محمود انور چوہدری۔۔۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی لاہورسردار آصف ڈوگر ،ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی ،مسلم لیگ ن سٹی پتوکی کے صدر پرویز اقبال بٹ اور ڈاکٹر عرفان برلاس وزیراعلی ٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق پنجاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب ڈی پی ایس پتوکی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کیلئے پتوکی پہنچے اور تقریب میں شرکت کی۔