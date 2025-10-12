ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانے والا ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس نے 15 پر رابری کی جھوٹی کال دینے والا ملزم گرفتار کر لیا ۔
تفصیلات کے مطابق اسماعیل نامی کالر نے 15کی کال پر بتایا کہ لاری اڈا کے علاقے میں دو ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے اور گن پوائنٹ پر 5 لاکھ 31 ہزار5 سو کی رقم چھین کر فرار ہو گئے ہیں،دوران انٹیروگیشن ملزم زیادہ دیر تک پولیس کو چکمہ نہ دے سکا ،اس نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے مالک کے پیسوں کو خورد برد کرنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹی کال کر دی، پولیس نے ملزم کے قبضہ سے خوردبرد کی ہوئی، نقد 5 لاکھ 10 ہزار رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔