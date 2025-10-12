ریلوے کا ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کا اعلان
لاہور( این این آئی)ٹرانسپورٹ اڈے ، میٹروبس سروس اور لوکل ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث ریلوے حکام نے مسافروں کی سہولت کے لیے اہم اعلان کیا ہے ۔
راستوں اور اڈوں کی بندش کی وجہ سے راولپنڈی ریلوے سٹیشنوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے ۔اس صورتحال کے پیش نظر ریلوے حکام نے ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مسافروں کو سہولت دی جا سکے ، ٹرینیں اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ راولپنڈی سے لاہور جانے والی تمام ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگائی جائیں گی ۔