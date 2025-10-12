صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والڈ سٹی :شالیمار باغ میں ڈرم سرکل ایکٹویٹی کا انعقاد

  • لاہور
سرگرمی اتھارٹی کے ثقافتی کیلنڈر کا ایک مستقل حصہ بن جائے گی

لاہور (این این آئی) پنجاب حکومت کی ہدایات پر والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے تاریخی شالامار گارڈنز میں ڈرم سرکل ایکٹویٹی کا انعقاد کیا گیا۔یہ اقدام عوام کو صحت مند تفریحی سرگرمیوں کی فراہمی اور ثقافتی فروغ کے مقصد سے کیا گیا ہے ۔یہ رنگا رنگ تقریب اتھارٹی کے نئے سیزن کی پہلی سرگرمی تھی، جو ہر سال اکتوبر سے اپریل تک جاری رہتی ہے ۔اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ ڈرم بجانے کی اجتماعی دھنوں نے شالامار گارڈنز کے ماحول کو خوشی، توانائی اور ہم آہنگی سے بھر دیا۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نجم الثاقب نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں کے ذریعے ہم عوام کو ایک خوشگوار اور دلچسپ انداز میں ان کے ثقافتی ورثے سے قریب لانا چاہتے ہیں۔ شالیمار باغ اپنی تاریخی حیثیت اور خوبصورتی کے باعث ایسی تقریبات کے لیے بہترین مقام ہے جو فن، موسیقی اور تاریخ کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہیں۔اس کامیاب تقریب کے بعد اب ہر ماہ ڈرم سرکل ایکٹویٹی شالامار گارڈنز میں منعقد کی جائے گی، جو موسم بھر جاری رہے گی۔ یہ سرگرمی اتھارٹی کے ثقافتی کیلنڈر کا ایک مستقل حصہ بن جائے گی۔

