سکولوں میں انسداد ہراسگی کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
سکولوں میں انسداد ہراسگی کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ

کمیٹیوں میں خواتین کی مناسب نمائندگی لازمی قرار دے دی گئی

لاہور(خبر نگار)پنجاب کے سرکاری سکولوں میں انسداد ہراسگی کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔تمام سرکاری سکولوں میں انسداد ہراسگی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کردی ہے ۔فیصلہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا۔انسداد ہراسگی کمیٹیاں طالبات کے لیے محفوظ اور باعزت ماحول یقینی بنائیں گی۔انسداد کمیٹیاں جنسی ہراسگی کی شکایات خفیہ اور مؤثر انداز میں نمٹائیں گی۔ہر سکول میں کم از کم تین اساتذہ پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی،کمیٹیوں میں خواتین کی مناسب نمائندگی لازمی قرار دی گئی ہے ،شکایات کا ریکارڈ ضلعی تعلیمی اتھارٹی کو ارسال کیا جائے گا،30 دن میں تمام سکول کمیٹیوں کی رپورٹ محکمہ تعلیم کو جمع کرانا لازمی ہوگا۔

