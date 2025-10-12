الحمرا:ماس انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول 2025 کا آغاز
افتتاحی تقریب میں مہمانوں کو شالیں پیش ،عالمی آرٹسٹس کی شرکت
لاہور (دی رپوٹر)الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں پنجاب ماس انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول 2025 کا آغاز ہوگیا۔ افتتاحی تقریب کی مہمانِ خصوصی سیکرٹری اطلاعات کلچر سید طاہر رضا ہمدانی تھے ، جنہوں نے فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات و ثقافت سید طاہر رضا ہمدانی کے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محبوب عالم، معروف صحافی سہیل وڑائچ، شاعرہ صوفیا بیدار سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔افتتاحی تقریب میں مہمانوں کو شالیں پیش کی گئیں جبکہ آرٹسٹوں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔فیسٹیول میں پاکستان سمیت فرانس، چین، ایران، یونان، جرمنی، آئرلینڈ اور تیونس کے آرٹسٹس شرکت کر رہے ہیں، جو اپنی ثقافت اور فنون لطیفہ کے ذریعے امن، محبت اور فن کی خوبصورت ترجمانی کر رہے ہیں۔فیسٹیول کے دوران پینل ڈسکشنز، ورکشاپس اور تھیٹر پرفارمنسز منعقد ہوں گی، جن کا مقصد نوجوان نسل میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے ۔مقررین نے کہا کہ سکولوں اور کالجوں میں تھیٹر کی اہمیت پر ضرور پڑھانا چاہیے ، کیونکہ دنیا کا آغاز اور اختتام بھی آواز سے ہی ہے ۔