وزیر صحت عمران نذیر سے این جی او کے وفدکی ملاقات
لاہور (آن لائن) صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے معروف آئی سرجن پروفیسرڈاکٹر اسد اسلم خان کی سربراہی میں این جی او کے وفد نے ملاقات کی۔
وفد میں فہمیدہ حسن، ڈاکٹر زاہد اعوان، صابر داد خان اور فاروق خان شامل تھے - اس موقع پرسپیشل سیکرٹری عون عباس، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل بھی موجود تھے -ملاقات میں سفید موتیا کی وجہ سے اندھے پن کی روک تھام کے منصوبے (کیٹاریکٹ سپورٹ پراجیکٹ) کا جائزہ لیا گیا اور بتایاگیا کہ پراجیکٹ کے تحت اضافی سرجریز، معائنے کی منصوبہ بندی، عملے کو تربیت فراہم کی جائے گی۔