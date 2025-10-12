صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک آسٹریا تعلقات مزید مضبوط ہورہے ہیں :گورنر

  • لاہور
پاک آسٹریا تعلقات مزید مضبوط ہورہے ہیں :گورنر

گورنر ہاؤس میں آسٹرین سفیر یروولف گینگ اولیور سے گفتگو، شیلڈ دی گئی

لاہور( سپیشل رپورٹر )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہائوس لاہور میں پاکستان میں نئے تعینات ہونے والے آسٹریا کے سفیر یروولف گینگ اولیور نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے نئے تعینات ہونے والے آسٹرین سفیر کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی و تجارتی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان دو طرفہ تعلقات باہم احترام اور تعاون کے رشتے پر قائم ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہورہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت,توانائی ، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزیدفروغ دینے کی ضرورت ہے ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنایا ہے ۔گورنر ہائوس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔آسٹرین سفیر یروولف گینگ اولیور نے کہا کہ پاکستان میں ان کی یہ پہلی تعیناتی ہے ۔ لاہور آکر بہت خوشی ہوئی اور پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ۔ ملاقات کے اختتام پرگورنر نے آسٹرین سفیر کو یادگاری شیلڈ بھی دی ۔اس موقع آسٹریا کے اعزازی قونصل جنرل بھی موجود تھے ۔

