سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں35فیصد سروے مکمل
سروے میں2لاکھ 64ہزار متاثرین کی تفصیلات جمع :پی ڈی ایم اے
لاہور(اے پی پی)وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری ہے اور متاثرہ علاقوں میں مجموعی طور پر35 فیصد سروے مکمل ہو چکا ہے ۔ ترجمان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں2200 سے زائد سروے ٹیمیں سرگرم ہیں ۔ساہیوال میں88 ،اوکاڑہ 78، لاہور75 ،شیخوپورہ70 ،ننکانہ صاحب میں 60 ،بہاولنگر58 ،وزیر آباد55 ،منڈی بہاؤالدین 54، سرگودھا46 اور حافظ آباد میں39 فیصد سروے مکمل ہو چکا ہے ۔ سروے میں2 لاکھ 64 ہزار متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئی ہیں۔ سروے ٹیموں نے 7 لاکھ26 ہزار ایکڑ متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ سروے میں سیلاب سے متاثرہ74,638 مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا ہے ۔ سروے میں مکمل اور جزوی متاثر مکانات شامل ہیں۔ٹیمیں گھر گھر جا کر سروے کر رہی ہیں۔فلڈ پلین میں بھی سروے ٹیمیں نقصانات کا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں۔ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ بروقت سروے اور امداد کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ڈی جی نے کہا کہ 17اکتوبر سے مالی معاونت کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔