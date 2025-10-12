لڑکیوں کو تعلیم کیساتھ ساتھ خودمختاربنایا جائے :سارہ احمد
لاہور (آئی این پی) چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہاہے کہ آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے ۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچیوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ چیئرپرسن نے زور دیا کہ لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ خودمختار اور بااختیار بنایا جائے تا کہ وہ مستقبل میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔حکومت لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی رہی ہے۔