  • لاہور
صفائی آپریشنز کو مزید مؤثر اور مربوط بنانیکی ہدایت

عوامی خدمت کیلئے بھرپور تعاون اور کوآرڈینیشن یقینی بنائیں:ڈی سی

لاہور (آن لائن) ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے علی الصبح تحصیل صدر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی، تجاوزات کے خاتمے اور شہری سہولیات کی فراہمی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، چیف آفیسر ایم سی ایل، اسسٹنٹ کمشنر صدر، ایل ڈبلیو ایم سی، واسا اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے ۔ ڈی سی لاہور نے ہیر اور بیدیاں روڈ پر صفائی انتظامات، پیچ ورک اور تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ لی۔ بلدیہ عظمیٰ کے ریگولیشن ونگ نے بتایا کہ تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن جاری ہے جبکہ غیر قانونی کیبلز اور لٹکتی تاروں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ایل ڈبلیو ایم سی کو دیہی علاقوں میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانے ، اور روزانہ کی بنیاد پر صفائی آپریشنز کو مزید مؤثر اور مربوط بنانے کی ہدایت کی۔

