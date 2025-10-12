سندرا سٹیٹ، لیبر کالونی قصور کی قرعہ اندازی پرتحفظات
تمام جمع شدہ درخواستوں کو قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے :مزدور تنظیمیں
لاہور (خبر نگار)صنعتی مزدور اتحاد پاکستان، یونی پاکستان لائزن کونسل، آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن پنجاب، سینٹری ورکرز اور قصور پاور لومز ورکرز یونین کے زیرِ اہتمام آئمہ محمود کی زیرِ صدارت تحفظِ مزدور مہم کے تحت مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں مزدور رہنما بابا ذوالفقار علی، بلال احمد سیال، قیصر نواز، ناصر محمود، ارشد میو، خضر حیات، نذیر بوٹا اور دیگر لیبر یونین رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، لیبر کالونی قصور کی قرعہ اندازی کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔مزدور رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ تمام جمع شدہ درخواستوں کو قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے تاکہ کسی مزدور کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اجلاس میں حکومت سے مزدوروں کو گھروں کی فراہمی کے وعدے کی یاد دہانی بھی کروائی گئی۔شرکاء نے کہا کہ فلیٹس پالیسی کی سخت شرائط ختم کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مزدور قرعہ اندازی میں شامل ہو سکیں۔ اس موقع پر شیخ محسن الیاس، ممبر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ الاٹمنٹ کمیٹی قصور اور ممبر گورننگ باڈی ورکر ویلفیئر فنڈ نے بھی فلیٹ پالیسی پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اجلاسوں میں اختلافی نوٹ درج کروایا۔