17ہزار گراں فروشوں کو جرمانے ،170گرفتار

  • لاہور
17ہزار گراں فروشوں کو جرمانے ،170گرفتار

لاہور (صباح نیوز)صوبہ بھر میں 5 لاکھ 19 ہزار 501 مقامات کی چیکنگ کی گئی، 17 ہزار 406 گراں فروشوں کو جرمانے ، 15 کیخلاف مقدمات درج جبکہ170 گرفتار کرائے گئے۔

 42 ہزار 202 مقامات سے آٹا نرخوں کی چیکنگ کے دوران 1307گراں فروشوں کو جرمانہ عائد جبکہ 15 گرفتار کرائے گئے ، 23 ہزار 257 چکن شاپس کی چیکنگ کے دوران 1449 ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ جبکہ 20 گرفتار کرائے گئے ، علاوہ ازیں11 ہزار 713 ہوٹلوں اور تنوروں کی چیکنگ کے دوران 725 گراں فروشوں کو جرمانہ عائد جبکہ 9 گرفتار کرائے گئے ،18 ہزار 32 مقامات سے چینی نرخوں کی چیکنگ کرتے ہوئے 1146 ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ اور 21 گرفتار کرائے گئے ۔

 

