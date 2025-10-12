لاہور برڈ ہال ناچ گھر کرکٹ گراؤنڈ کچرے کا ڈھیر بن گیا
کرکٹ کے عظیم ستاروں کا مسکن زبوں حالی کا شکار، حکام نوٹس لیں:شہری
لاہور (دی رپوٹر)لاہور کا تاریخی برڈ ہال ناچ گھر کرکٹ گراؤنڈ، جہاں سے دنیا کرکٹ کے مایہ ناز ٹیسٹ کرکٹرز نے فضل محمود، محمد یوسف، عارف بٹ، محمد اظہر خان و دیگر نے جنم لیا، آج جوہڑ، کچرے ، گندگی اور غفلت کا شکار ہو چکا ہے ۔کبھی جہاں قومی ٹیم کے ہیروز نے پسینہ بہایا، آج وہاں کوڑا کرکٹ کے انبار، بدبو، سانپ، کیڑے مکوڑے اور بیماریوں نے بسیرا کر رکھا ہے ۔گراؤنڈ کی موجودہ حالت نہ صرف کھیل کے میدان کی توہین ہے بلکہ اس کے اردگرد کی رہائشی آبادی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے اُٹھنے والی تعفن زدہ بدبو اور جراثیم نے زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔سوال یہ ہے کہ جن میدانوں سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے ؟ یا یہ ورثہ بھی حکومتی لاپرواہی کی نظر ہو جائے گا؟شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکام فی الفور نوٹس لیں اور گراؤنڈ کو اصل حالت میں بحال کریں تاکہ یہ دوبارہ نوجوان ٹیلنٹ کے لیے امید کی کرن بن سکے ۔