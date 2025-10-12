قوانین میں ترمیم ، منشیات مقدمات میں سخت سزائیں تجویز
عمر قید کی سزا والے منشیات مقدمات میں ملزمان کو ضمانت نہیں دی جا سکے گی
لاہور(اپنے نامہ نگار سے )پنجاب حکومت کا منشیات کے ملزمان کیخلاف مزید سخت قوانین بنا دئیے ۔ پنجاب حکومت نے منشیات کے قوانین میں اہم ترامیم کر کے منشیات کے مقدمات میں سخت سزائیں تجویز کر دیں ۔ آرڈیننس کے تحت منشیات کے مقدمات میں ضمانت سے متعلق دفعات میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ عمر قید کی سزا والے منشیات مقدمات میں ملزمان کو ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔عدالت کو دیگر جرائم میں ضمانت دینے سے قبل بھاری زرِ ضمانت اور کیس کی نوعیت دیکھنا لازمی ہوگا۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں سنی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے بینچ کی نامزدگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریں گے ۔ نئی ترمیم کے مطابق قانون کی بعض سابق دفعات منسوخ کر دی گئیں۔ ترمیمی آرڈیننس کا مقصد منشیات کے مقدمات میں قانونی خلا اور تاخیر کو ختم کرنا ہے ۔ ترمیمی قانون سے منشیات کے خلاف کارروائی مؤثر بنے گی۔
پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹینسز (ترمیمی) آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کردیا گیا ہے ۔ محکمہ قانون پنجاب کے مطابق ترمیم میں سیکشن 38، 39، 40، 41 اور 44 میں اہم تبدیلیاں کی گئیں ، سیکشن 39 میں خصوصی عدالت کی اصطلاح شامل کر کے ضمانت سے متعلق شقوں کو مزید سخت کیا گیا۔ سیکشن 40 میں اپیل کے نظام کو ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے ماتحت کر دیا گیا ہے ۔ سیکشن 41 کی ذیلی شق (2) کو منسوخ کر دیا گیا،ترمیم سے صوبے میں منشیات کے کیسز کی سماعت تیز تر ہوگی، صوبائی اسمبلی کے اجلاس نہ ہونے پر پہلے گورنر پنجاب نے آرٹیکل 128 کے تحت آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ ترمیمی آرڈیننس 20 ستمبر 2025 سے فوری طور پر نافذ العمل قرار پایا تھا۔ محکمہ قانون و پارلیمانی امور پنجاب نے آرڈیننس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کررکھا ہے ۔ پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹینسز (ترمیمی) آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی سے منظوری لی جائے گی۔