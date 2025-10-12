صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

90 ہزارسے زائد ورکروں کی پیسی کیساتھ رجسٹریشن

  • لاہور
جن ورکرز کی کنٹری بیوشن پوری نہیں، انکی ادائیگی حکومت کریگی، ذیشان رفیق

لاہور (آن لائن) وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں ایک اجلاس کے دوران ستھرا پنجاب ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ کے اجرا میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، سپیشل سیکرٹری آسیہ گُل اور ایڈیشنل سیکرٹری احمر کیفی بھی موجود تھے جبکہ تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سی ای اوز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ پنجاب بینک اور پنجاب ایمپلائز سوشل سکیورٹی انسٹی ٹیوشن (پیسی) کے افسروں نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کو بھی راشن کارڈ ملے گا۔ اب تک 90 ہزار ورکروں کی پیسی کے ساتھ رجسٹریشن ہوچکی ہے جبکہ مزید 42 ہزار ورکرز کی رجسٹریشن آخری مراحل میں ہے ۔ وزیر بلدیات نے اگلے ہفتے تک باقی ماندہ رجسٹریشن کا عمل بھی مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ راشن کارڈ کے اجرا کے لئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں 6 ماہ کی کنٹری بیوشن جمع کرائیں گی تاہم جن ورکرز کی کنٹری بیوشن پوری نہیں انکی 3 ماہ کی ادائیگی پنجاب حکومت کرے گی۔

