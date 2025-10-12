صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج کے پانی کی صفائی کیلئے بڑے پلانٹ کی منظوری

  • لاہور
سیوریج کے پانی کی صفائی کیلئے بڑے پلانٹ کی منظوری

سیوریج واٹر کو صاف کر کے راوی میں ڈالا جائے گا،بابوصابو میں 836ایکڑ اراضی سال 1992-93میں حاصل کی گئی تھی بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے کا کل تخمینہ لاگت 52ارب روپے ، پہلے مرحلے میں یومیہ 88ملین گیلن پانی صاف کیا جا سکے گا

لاہور( آئی این پی)شہر میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دیدی گئی ۔منصوبے کے تحت سیوریج واٹر کو صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ نے بتایا کہ منصوبے کے لیے بابو صابو کے مقام پر 836ایکڑ اراضی سال 1992-93میں حاصل کی گئی تھی، بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے کا کل تخمینہ لاگت 52ارب روپے ہے ۔ پہلے مرحلے میں کینٹ ڈرین، ملتان روڈ اور گلشن راوی کے سیوریج کو صاف کیا جا سکے گا جس کے لیے منصوبہ فرانس کے ڈونر ادارے اے ایف ڈی کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔مزید برآں پہلے مرحلے میں یومیہ 88ملین گیلن پانی صاف کیا جا سکے گا، اس منصوبے کی کل استعداد یومیہ 198ملین گیلن ہو گی۔ترجمان کے مطابق بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبہ تقریباًساڑھے چار سال میں مکمل کیا جائے گا، لاہور کا سیوریج، ڈسپوزل سے پہلے مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے کل 6ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس درکار ہوں گے ۔

