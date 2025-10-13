صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرجا گھروں میں پولیس سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

  • لاہور
گرجا گھروں میں پولیس سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

لاہور(کرائم رپورٹر) صوبہ بھر میں مسیحی عباداتی دعائیہ پروگراموں کے پیش نظر گرجا گھروں میں پنجاب پولیس ہائی الرٹ رہی۔

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آر پی اوز، ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کی سکیورٹی انتظامات بڑھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سپروائزری افسران گرجا گھروں، اہم مقامات کے سکیورٹی انتظامات خود چیک کریں۔ جبکہ حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کئے جائیں۔ ڈولفن سکواڈ، پی آر یو، ایلیٹ ٹیمیں گرجا گھروں کے گردمؤثر پٹرولنگ کریں ،تعینات پولیس افسران اور جوان انتہائی الرٹ رہیں اور شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔

