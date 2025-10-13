صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ:ڈیڑھ سالہ بچے کو چچا ، چچی نے زہریلی چیز کھلا دی ، حالت غیر،مقدمہ درج

  • لاہور
کاہنہ(نامہ نگار )کاہنہ میں ڈیڑھ سالہ معصوم بچے کو اس کے چچا اور چچی نے مبینہ طور پر زہریلی چیز کھلا دی جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔۔۔

 متاثرہ بچے کے والد شکیل کی مدعیت میں درج مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ بچے غلام مصطفی کی وجہ سے اکثر میرے بھائی اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بچے کو کو زہریلی چیز کھلائی ہے جس سے اس کی حالت خراب ہوئی، اسے طبی امداد کے لیے چلڈرن ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے میں ملوث بچے کی چچی آسیہ بی بی کو حراست میں لیا گیا ہے جس سے تفتیش جاری ہے۔

