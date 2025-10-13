مہم:832 اتائی مراکز صحت سیل
لاہور (آن لائن) پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اتائیوں کے خلاف پانچ ہفتوں پر محیط انسدادِاتائیت مہم کے دوران صوبہ کے 29اضلاع میں 832 اتائیوں کے کاروبار کو سربمہرکر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پی ایچ سی کی انسدادِاتائیت ٹیموں نے ستمبر کے اوائل سے اکتوبر کے وسط تک پانچ ہفتوں کے دوران پورے پنجاب میں 2,954 طبی مراکز پر چھاپے مارے ۔ ان چھاپوں کے نتیجے میں 832 مراکز کو سیل کیا گیا جہاں پر اتائی طبی خدمات فراہم کرتے ہوئے پائے گئے ۔ایک اہم پیش رفت میں مستندمعالجین نے متعدد مراکز پر کام شروع کر دیا ہے جو پہلے غیر قانونی طور پر چل رہی تھیں۔