قائمقام سپیکر کی ملک احمد خان کو پارلیمنٹرین آف دی ایئر نامزد ہونے پر مبارکباد
لاہور(آئی این پی)پنجاب اسمبلی کے قائمقام سپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو بارباڈوس میں منعقدہ 68 ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس میں پارلیمنٹرین آف دی ایئر قرار دیے جانے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
یہ اعزاز نہ صرف ملک محمد احمد خان کے لیے باعثِ فخر ہے بلکہ پنجاب اسمبلی اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک قابل فخر لمحہ ہے ۔ یہ ایوارڈ سپیکر ملک احمد خان کی شاندار قیادت، جمہوری اقدار سے وابستگی اور پارلیمانی روایات کو مضبوط بنانے کی ان کی انتھک کاوشوں کا اعتراف ہے۔