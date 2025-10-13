پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سکول میں بیچ نمبر 153 کا آغاز
ساہیوال (سٹی رپورٹر) ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال رانا طاہر رحمن خان کی ہدایت پر۔۔۔
ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ساہیوال اور گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ساہیوال کے اشتراک سے پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سکول میں بیچ نمبر 153 (موٹر کار) کا آغاز کیا گیا۔ انسپکٹر ٹریفک ہیڈکوارٹرز و انچارج ایجوکیشن یونٹ نے ٹرینیز کو خوش آمدید کہا اور ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، ڈرائیونگ لائسنس، ون وے اور روڈ سیفٹی سے متعلق اہم نکات پر بریفنگ دی۔