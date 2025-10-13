صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی تحریک کے انٹرا پارٹی انتخابات16نومبر تک ہونگے

  • لاہور
عوامی تحریک کے انٹرا پارٹی انتخابات16نومبر تک ہونگے

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان عوامی تحریک کے انٹرا پارٹی انتخابات یکم نومبر سے ملک بھر میں شروع ہوں گے ۔10 نومبر سے شروع ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات16نومبر تک جاری رہیں گے۔

یہ انتخابات مختلف مرحلوں میں مکمل کئے جائیں گے جن میں ضلعی،صوبائی اور مرکزی سطح کے عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔انٹرا پارٹی شیڈول کے مطابق پہلے مرحلے میں مرکزی،سنٹرل پنجاب اور لاہور کے عہدیداران کے لئے انتخابات 10نومبر2025 (اتوار) کو مرکزی سیکرٹریٹ میں منعقد ہوں گے ۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 14اکتوبر2025ہے۔ جبکہ امیدواروں کی حتمی لسٹ کا اجرا یکم نومبر2025 کو کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر