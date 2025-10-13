عوامی تحریک کے انٹرا پارٹی انتخابات16نومبر تک ہونگے
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان عوامی تحریک کے انٹرا پارٹی انتخابات یکم نومبر سے ملک بھر میں شروع ہوں گے ۔10 نومبر سے شروع ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات16نومبر تک جاری رہیں گے۔
یہ انتخابات مختلف مرحلوں میں مکمل کئے جائیں گے جن میں ضلعی،صوبائی اور مرکزی سطح کے عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔انٹرا پارٹی شیڈول کے مطابق پہلے مرحلے میں مرکزی،سنٹرل پنجاب اور لاہور کے عہدیداران کے لئے انتخابات 10نومبر2025 (اتوار) کو مرکزی سیکرٹریٹ میں منعقد ہوں گے ۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 14اکتوبر2025ہے۔ جبکہ امیدواروں کی حتمی لسٹ کا اجرا یکم نومبر2025 کو کیا جائے گا۔