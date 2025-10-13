بابر علاؤالدین کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ
لاہور (اے پی پی) چیئرپرسن وزیراعلی پنجاب انسپکشن ڈائریکٹوریٹ بابر علاؤالدین نے ٹی ایچ کیو ہسپتال جلالپور پیر والا کا اچانک دورہ کیا۔
انہو ں نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی، نظم و نسق اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا،شام کے اوقات میں ڈی ایم ایس کی غیر موجودگی اور عملے کی کمی پر مریضوں کی شکایات وبچہ وارڈ اور نرسری میں صفائی کے مسائل پر چیئرپرسن نے اظہارِ تشویش کیا۔بابر علاؤالدین نے جنرل سرجن کی عدم دستیابی پر مریضوں کو درپیش مشکلات پر فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔