مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی شہید کرنل جنید طارق کے گھر آمد، تعزیت کی
لاہور (آن لائن) مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی کے وفد کی شہید کرنل جنید طارق کی رہائش گاہ پر آمد، لواحقین سے اظہارِ تعزیت کیا۔
وفد میں سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی انجینئر مبین صدیقی، صدر خدمتِ خلق راولپنڈی عرفان الحق، خلیق الرحمن جنجوعہ اور محمد مظہر شامل تھے ۔ اس موقع پر وفد نے شہید کی عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وطنِ عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے حقیقی ہیرو ہیں، جن کی قربانیاں ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔