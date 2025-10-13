حافظ نعیم الرحمن سے پریم یونین کے رہنماؤں کی ملاقات
لاہور (آن لائن) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے پریم یونین کے چیف آرگنائزر خالد محمود چودھری اور سرپرست فیصل آباد پریم یونین میاں طاہر ایوب نے ملاقات کی۔
اس موقع پرصوبائی امیر جاوید قصوری، ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ، میاں شاہد ایوب، میاں زاہد ایوب،رائے ندیم الرحمن، محمد ناصر بھی موجود تھے ۔ خالد محمود اور میاں طاہر ایوب نے حافظ نعیم الرحمان کو پاکستان بھر کے مزدوروں خصوصاً ریلوے کی موجودہ صورتحال، ریلوے ملازمین کے مسائل اور ریلوے سے منسلک سالانہ15کروڑ پاکستانیوں کی مشکلات سے آگاہ کیا۔