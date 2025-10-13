گرینڈ الائنس کا کل ناصر باغ سے ریلی نکالنے کااعلان
سول سیکرٹریٹ کے سامنے تاتسلیم مطالبات دھرنا دیں گے :عہدیداران
لاہور(خبر نگار) آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس پنجاب کے چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑہ، یاسین وڑائچ، فائزہ رعنا، رانا انوار الحق، ضیاء اللہ نیازی، رانا لیاقت، کاشف شہزاد، مختار گجر، شفیق گجر، زاہد رفیق ، میاں جہانگیر و دیگر نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کے اساتذہ و ملازمین حکومتی ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں، حکومت کے غیر دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر %40 پنشن وگریجویٹی میں اور لیو انکیشمنٹ میں بھی لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ، ملازمین کا یہ معاشی قتل عام ، ظالمانہ ترامیم صرف اور صرف صوبہ پنجاب میں ہی نافذ ہیں ،%30 ڈسپییرٹی الاؤنس نہ دینا اور پنشن میں %2 کمی ملازمین دشمن پالیسی ہے جسے پنجاب بھر کے ملازمین مسترد کرتے ہیں، کل 14 اکتوبر کو پنجاب بھر کے اساتذہ و ملازمین اپنے معاشی استحصال، لیو انکیشمنٹ، پنشن وگریجویٹی میں کمی کے ظالمانہ نوٹیفکیشنز کے خلاف دن 11 بجے ناصر باغ لاہور سے پرامن احتجاجی ریلی نکالیں گے اور سول سیکرٹریٹ کے سامنے تاتسلیم مطالبات دھرنا دیں گے ،لہٰذا وزیر اعلٰی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ملازمین کش اقدامات کو واپس لیا جائے ، اداروں کی آؤٹ سورسنگ بند کی جائے ، 30 فیصد ڈسپییرٹی الاؤنس دیا جائے ۔