ہومیوپیتھک، ہربل ادویات کے نظام کو ریگولیٹ کرنیکی ضرورت صدرایسوسی ایشن آف آلٹرنیٹو میڈیسن
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے)پاکستان ایسوسی ایشن آف آلٹرنیٹو میڈیسن کے صدر کاشف اسلم نے کہا ہے کہ ملک میں ہومیوپیتھک اور ہربل ادویات کے نظام کو مؤثر طور پر ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کے ماہرین کو شامل کیا جائے۔
ہومیوپیتھک اور ہربل ادویات زیادہ تر پودوں یا جانوروں سے حاصل ہونے والے اجزا پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے ان کی درست جانچ کے لیے ایسے ماہرین درکار ہیں جو ان قدرتی اجزا کے سائنسی پہلوؤں کو بخوبی سمجھتے ہوں۔ خاص طور پر فارما کوگنوزی کے ماہرین جو دواؤں میں استعمال ہونے والے پودوں اور قدرتی مرکبات کے ماہر ہوتے ہیں۔