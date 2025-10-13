صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کی افغانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)افغانستان کی پاکستان پر بزدلانہ کارروائی پر آئی پی پی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں در اندازی اور جارحیت پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر براہ راست حملے کے مترادف ہے۔

جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی میاں خالد محمود، مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید صمصام بخاری، صوبائی صدر رانا نذیر احمد خان، ایم پی اے شعیب صدیقی، ملک زمان نصیب نے کہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملے کر کے اسلامی اخوت و برادری کے فلسفے کو جھٹلا دیا ہے۔

