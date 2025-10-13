صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
حکومت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنائے :مسلم لیگ کونسل

لاہور(سیاسی نمائندہ)مسلم لیگ کونسل کے قائم مقام چیئرمین اختر عباس ، بیسک ڈیموکریٹک الائنس کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر پرویز اقبال۔۔۔

مفتی عاشق حسین سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے فیصلے پر من وعن عمل کرے اور صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنائے ۔الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان اقدامات اور احکامات کے پیش نظر ہم امید کرتے ہیں کہ دسمبر 2025 کے دوران صوبہ بھر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو سکے گا۔

