رائیونڈ:پاجیاں گاؤں کیلئے متعدد منصوبوں کاافتتاح
پی ٹی آئی دورِ میں اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا:ملک افضل کاجلسہ سے خطاب
لاہور (خبر نگار)ایم این اے محمد افضل کھوکھر نے پاجیاں گاؤں میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علاقے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، افضل کھوکھر نے اپنے خطاب میں پاجیاں کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ مسلم لیگ (ن)، قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کا قلعہ ہے ۔ عوام کی محبت ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے ۔ ہم نے ماضی میں بھی خدمت کی اور آئندہ بھی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے ۔
انہوں نے کیا کہ علاقے میں فلٹر پلانٹس، نکاسی آب کی نالیاں، اور پختہ سڑکوں سمیت کئی منصوبے فوری طور پر شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس علاقے کی ہر گلی کو پختہ کیا جائے گا، اور عوامی سہولیات کو یقینی بنایا جائے گا۔کہ یہ احسان نہیں، بلکہ ہمارا فرض ہے ۔ ن لیگ کا شیوہ ہے کہ ہم وزرائے اعلیٰ کے فنڈز سے ترقیاتی کام کر کے عوام کی خدمت کرتے ہیں۔پی ٹی آئی کے دورِ حکومت میں اس علاقے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔