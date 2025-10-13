صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوادر پورٹ کو چینی علاقوں سے جوڑنے سے تجارتی راستے کھلے :کوآرڈینیٹر ٹیکس محتسب

  • لاہور
لاہور( آن لائن ) وفاقی ٹیکس محتسب کے کوآرڈینیٹر سیف الرحمان نے کہا ہے کہ چین کی تیز رفتار معاشی ترقی سے پاکستان کو نمایاں فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔۔۔

 جس سے اقتصادی و صنعتی ترقی کے ساتھ علاقائی روابط میں بھی اضافہ ہوا ہے ۔‘پاکستان پر چین کی بڑھتی ہوئی معیشت کے اثرات’ کے موضوع پر گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاری نے مینوفیکچرنگ، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نئی راہیں کھولی ہیں، جس سے ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوئیں اور پاکستانی افرادی قوت کو جدید مہارتیں حاصل ہوئیں۔گوادر پورٹ کو چین کے مغربی علاقوں سے جوڑنے سے نئے تجارتی راستے کھلے ہیں۔

