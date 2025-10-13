سپریم کورٹ بار کے انتخابات کیلئے انتظامات مکمل
انتخابی ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کیلئے کڑی نگرانی جاری :پنجاب بار کونسل
لاہور (آن لائن) پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری محمد اشفاق کہوٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ذبیع اللہ ناگرہ نے کہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل نظامِ کو مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے اور وکلا تنظیموں کے شفاف اور آزادانہ انتخابات اس کی بہترین مثال ہیں،سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سال2025-26کے انتخابات کے پرامن اور شفاف انداز میں انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں،ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کے لئے کڑی مانیٹرنگ کی جارہی ہے جو انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک جاری رہے گی ۔
اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ وکلا تنظیموں کے انتخابات جمہوری عمل کا حصہ ہیں جو کسی بھی طرح کے حالات کے باوجود اپنے مقررہ وقت پر بغیر کسی رکاوٹ سے شفافیت کے ساتھ منعقد کئے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ نظام کی مضبوطی کے لئے جمہوریت اور اس کا تسلسل نا گزیر ہے ، وکلانے جمہوریت کیلئے لازوال جدوجہد اور قربانیاں پیش کی ہیں اور آئندہ بھی ضرورت پڑنے پر گریز نہیں کیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ بار اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہونے جارہے ہیں ۔