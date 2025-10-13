صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان عالمی سرمایہ کاری کیلئے انتہائی پر کشش : فرنیچر کونسل

  • لاہور
پاکستان عالمی سرمایہ کاری کیلئے انتہائی پر کشش : فرنیچر کونسل

ؤلاہور(اے پی پی)پاکستان فرنیچر کونسل کے سی ای او میاں کاشف اشفاق نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی نوجوان آبادی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے فروغ اور جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور۔۔۔

 مشرق وسطی کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے عالمی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پر کشش ہے۔ یہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سازگار ماحول، شفافیت، مستقبل و جدت سے ہم آہنگی اور طویل المدتی پالیسی کی ضرورت ہے ۔ ٹیکسیشن، گورننس، کاروبار کرنے میں آسانی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔

