ایاز صادق ،رانا تنویر ،اعظم نذیر تارڑکی مراد خان کی رہائشگاہ آمد ،والد کے انتقال پر تعزیت

  • لاہور
لاہور(این این آئی)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ، وفاقی وزیربرائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین اور وفاقی وزیرقانون اعظم نذیر تارڑ نے۔۔۔

 وزیراعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کی رہائشگاہ پر جا کر ان کے والد اور پارٹی کے دیرینہ کارکن نذیر خان سواتی کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی ۔سردار ایاز صادق نے کہا کہ نذیر خان مخلص انسان تھے جن کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ،ان کا خلا کبھی پُرنہیں ہوسکے گا ۔رانا تنویر حسین نے مرحوم کی جمہوریت اور پارٹی کے لئے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔

