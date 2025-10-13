صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت بدلے کی آگ میں اوچھی حرکتوں میں مصروف:چودھری سخاوت علی

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)پاکستان کادفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوسکتا،دشمن کاکوئی ہتھکنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔۔۔

افغانستان میں صرف دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کی جارہی ہے ، افغانستان دہشتگردوں کو پناہ دینابندکرے ۔ان خیالات کااظہار امن کمیٹی تھانہ نارنگ کے سرپرست اعلٰی ٰچودھری سخاوت علی ڈگرا نے پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے گفتگوکرتے ہوئے کیا۔انہوں نے مزیدکہاکہ بھارت 10 مئی کے بعد بوکھلاگیاہے بدلے کی آگ میں اوچھی حرکتیں کررہاہے جو ناقابل قبول ہیں ۔ملک دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن گھڑی آچکی ہے۔

