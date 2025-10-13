قصور:سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ
و بائی امراض سے بچائوکیلئے ریلیف کیمپ قائم کئے جائیں،سیلاب متاثرین کا مطالبہ
قصور(نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرہ علاقوں میں سیلاب گزرنے کے بعد وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ، بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ دیہاتوں میں تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا رہا۔ پانی کے بہاؤ میں کمی آنے اور سیلاب تھمنے کے بعد متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہوچکا ہے ۔ سیلاب متاثرین کا کہناہے کہ محکمہ صحت سمیت دیگر اداروں کو متاثرہ علاقہ میں متاثرین کو وبائی امراض سے محفوظ بنانے کے لیے ریلیف کیمپ قائم کرنے چاہئیں۔ ہمارے گھر بار اورمویشی سب سیلاب برد ہوچکے ہیں، سیلاب متاثرین نے وزیراعلیٰ پنجاب ودیگر افسروں سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو وبائی امراض سے محفوظ بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔